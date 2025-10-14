Formazioni ufficiali Italia Armenia U21: le scelte di Baldini

Formazioni ufficiali Italia Armenia U21: le scelte del ct Baldini per la sfida valida al campionato Europeo di categoria

Una serata a tinte azzurre, in attesa della Nazionale maggiore di Gattuso. Ad aprire le danze è l’Italia Under 21 di Silvio Baldini, che allo stadio Zini di Cremona affronta l’Armenia con un obiettivo chiaro: conquistare la quarta vittoria consecutiva per continuare la marcia a punteggio pieno e consolidare il primato nel girone di qualificazione all’Europeo.

Il momento di forma degli Azzurrini è a dir poco scintillante. Con 9 punti in tre partite, l’Italia guida il girone a pari merito con la Polonia, ma è la qualità del gioco a impressionare. La squadra è reduce dalla spettacolare vittoria per 4-0 contro la Svezia, una prova di forza firmata dalla doppietta di Pisilli e dalle reti di Camarda e Berti. Un percorso netto, che conferma la solidità di un gruppo che vuole essere protagonista.

Di fronte, un’Armenia in profonda crisi. Ultima nel girone a zero punti, la squadra allenata da Flores ha fin qui subito pesanti sconfitte, incassando 9 gol in tre partite. L’unico, piccolo segnale di vita è arrivato nell’ultima gara, con il primo gol segnato nel girone. Sulla carta, una sfida che sembra impari.

Le formazioni ufficiali di Italia U21 – Armenia U21

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini

ARMENIA U21 (4-4-2): Matinyan; Tarloyan, Manukyan, Hakobyan, Bandikian; Hovhannisyan, Hovhannisyan, Sargsyan, Hakobyan; Eloyan, Hakobyan. Ct. Flores