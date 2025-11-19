Juventus News
Formazioni ufficiali Juventus Women Lione, le scelte dei tecnici per la quarta giornata di Women’s Champions League
Formazioni ufficiali Juventus Women Lione, le scelte dei tecnici per la quarta giornata della fase campionato di Women’s Champions League
Alle ore 18:45, la Juventus scenderà in campo contro il Lione in una gara valida per la quarta giornata di Women’s Champions League.
Il tecnico Max Canzi sceglie un tridente offensivo con Cambiaghi e Beccari al fianco di Vangsgaard, con Girelli in panchina. Il centrocampo, molto d’assalto, vedrà Pinto e Godo affiancare Brighton, mentre in difesa Harviken affiancherà Salvai al centro, con Carbonell e Kullberg sulle corsie esterne.
Le transalpine di Jonatan Giraldez rispondono con il classico tridente offensivo, con la solita Hegerberg al centro dell’attacco, affiancata da Diani e l’ex interista Chawinga. A centrocampo, Egurrola è assente, con Dumornay e Yohannes al fianco della regista Heaps. In difesa, Engen sarà affiancata dalla capitana Renard.
Puoi seguire la diretta live del match su Juventusnews24
Queste le formazioni ufficiali:
Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stolen Godo, Brighton, Tatiana Pinto; Beccari, Vangsgaard, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Capelletti, Rosucci, Girelli, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Copelli, Volpini, Lenzini. Allenatore Max Canzi
Lione (4-3-3): Endler; Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga. A disposizione: Belhadj, Micah, Junttila Nelhage, Becho, Shrader, Katoto, Lawrence, Egurrola, Sombath, Svava, Benyahia, Brand. Allenatore Jonatan Giraldez
LEGGI ANCHE – Convocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin
Infortunio Rugani, svelati i tempi di recupero per il difensore della Juve! I bianconeri dovranno fare a meno del centrale fino a questa data!
Infortunati Juve, non c’è tregua per la difesa: si fa male anche Rugani! Spalletti deve reinventare la retroguardia bianconera in vista della Fiorentina
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...