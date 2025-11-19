 Formazioni ufficiali Juventus Women Lione, le scelte
Connect with us

Juventus News

Formazioni ufficiali Juventus Women Lione, le scelte dei tecnici per la quarta giornata di Women’s Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

canzi juventus women 1024x576 1

Formazioni ufficiali Juventus Women Lione, le scelte dei tecnici per la quarta giornata della fase campionato di Women’s Champions League

Alle ore 18:45, la Juventus scenderà in campo contro il Lione in una gara valida per la quarta giornata di Women’s Champions League.

Il tecnico Max Canzi sceglie un tridente offensivo con Cambiaghi e Beccari al fianco di Vangsgaard, con Girelli in panchina. Il centrocampo, molto d’assalto, vedrà Pinto e Godo affiancare Brighton, mentre in difesa Harviken affiancherà Salvai al centro, con Carbonell e Kullberg sulle corsie esterne.

Le transalpine di Jonatan Giraldez rispondono con il classico tridente offensivo, con la solita Hegerberg al centro dell’attacco, affiancata da Diani e l’ex interista Chawinga. A centrocampo, Egurrola è assente, con Dumornay e Yohannes al fianco della regista Heaps. In difesa, Engen sarà affiancata dalla capitana Renard.

Puoi seguire la diretta live del match su Juventusnews24

Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stolen Godo, Brighton, Tatiana Pinto; Beccari, Vangsgaard, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Capelletti, Rosucci, Girelli, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Copelli, Volpini, Lenzini. Allenatore Max Canzi

Lione (4-3-3): Endler; Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga. A disposizione: Belhadj, Micah, Junttila Nelhage, Becho, Shrader, Katoto, Lawrence, Egurrola, Sombath, Svava, Benyahia, Brand. Allenatore Jonatan Giraldez

LEGGI ANCHE – Convocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin

Related Topics:

Juventus News

Infortunio Rugani, svelati i tempi di recupero per il difensore della Juve! I bianconeri dovranno fare a meno del centrale fino a questa data!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

19 Novembre 2025

By

Rugani
Continue Reading

Juventus News

Infortunati Juve, non c’è tregua per la difesa: si fa male anche Rugani! Spalletti deve reinventare la retroguardia bianconera in vista della Fiorentina

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

19 Novembre 2025

By

rugani
Continue Reading