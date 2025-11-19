Formazioni ufficiali Juventus Women Lione, le scelte dei tecnici per la quarta giornata di Women’s Champions League

Formazioni ufficiali Juventus Women Lione, le scelte dei tecnici per la quarta giornata della fase campionato di Women’s Champions League

Alle ore 18:45, la Juventus scenderà in campo contro il Lione in una gara valida per la quarta giornata di Women’s Champions League.

Il tecnico Max Canzi sceglie un tridente offensivo con Cambiaghi e Beccari al fianco di Vangsgaard, con Girelli in panchina. Il centrocampo, molto d’assalto, vedrà Pinto e Godo affiancare Brighton, mentre in difesa Harviken affiancherà Salvai al centro, con Carbonell e Kullberg sulle corsie esterne.

Le transalpine di Jonatan Giraldez rispondono con il classico tridente offensivo, con la solita Hegerberg al centro dell’attacco, affiancata da Diani e l’ex interista Chawinga. A centrocampo, Egurrola è assente, con Dumornay e Yohannes al fianco della regista Heaps. In difesa, Engen sarà affiancata dalla capitana Renard.

Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Stolen Godo, Brighton, Tatiana Pinto; Beccari, Vangsgaard, Cambiaghi. A disposizione: De Jong, Capelletti, Rosucci, Girelli, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Copelli, Volpini, Lenzini. Allenatore Max Canzi

Lione (4-3-3): Endler; Tarciane, Engen, Renard, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Diani, Hegerberg, Chawinga. A disposizione: Belhadj, Micah, Junttila Nelhage, Becho, Shrader, Katoto, Lawrence, Egurrola, Sombath, Svava, Benyahia, Brand. Allenatore Jonatan Giraldez

