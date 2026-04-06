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Formazioni ufficiali Lecce Atalanta: le scelte di Di Francesco e Palladino per il match di Serie A

Published

10 ore ago

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Palladino

Formazioni ufficiali Lecce Atalanta: le scelte di Di Francesco e Palladino per il match di Serie A, valido per la 31ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali Lecce Atalanta, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26.

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LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani, Fofana;  Pierotti, Cheddira, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, Stulic, N’Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Gorter, Coulibaly, Marchwinski.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Navarro, Ahanor, 

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