Atalanta News
Formazioni ufficiali Lecce Atalanta: le scelte di Di Francesco e Palladino per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Lecce Atalanta: le scelte di Di Francesco e Palladino per il match di Serie A, valido per la 31ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali Lecce Atalanta, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani, Fofana; Pierotti, Cheddira, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, Stulic, N’Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Gorter, Coulibaly, Marchwinski.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Navarro, Ahanor,
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A Oggi torna...