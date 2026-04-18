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Formazioni ufficiali Napoli Lazio, le scelte di Conte e Sarri per la super sfida di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

35 minuti ago

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mctominay napoli

Formazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte di Conte e Sarri per il match di Serie A, valido per la 33ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Napoli Lazio, attesissima sfida valida per la 33a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte di Conte e Sarri.

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FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI LAZIO

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

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