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Serie A

Formazioni ufficiali Napoli Milan: le scelte di Conte e Allegri

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

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Conte

Formazioni ufficiali Napoli Milan: le scelte di Antonio Conte e Massimiliano Allegri per il match del 31° turno di Serie A 2025/26

Il big match che chiude la 31ª giornata di Serie A mette di fronte Napoli e Milan allo stadio Maradona. La squadra di Antonio Conte cerca il sorpasso sui rossoneri di Massimiliano Allegri, avanti di un solo punto e attualmente secondi dietro l’Inter. I padroni di casa dovranno però rinunciare a Rasmus Hojlund, fermato da un virus intestinale. Il Milan, reduce dal successo contro il Torino, vuole invece dare continuità ai propri risultati e rafforzare la posizione in classifica. Queste le formazioni ufficiali.

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NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Contini, Meret; Beukema, Mazzocchi; Gilmour, Elmas; Alisson, Politano. All.: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Gimenez, Leão. All.: Allegri.

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