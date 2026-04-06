Serie A
Formazioni ufficiali Napoli Milan: le scelte di Conte e Allegri
Formazioni ufficiali Napoli Milan: le scelte di Antonio Conte e Massimiliano Allegri per il match del 31° turno di Serie A 2025/26
Il big match che chiude la 31ª giornata di Serie A mette di fronte Napoli e Milan allo stadio Maradona. La squadra di Antonio Conte cerca il sorpasso sui rossoneri di Massimiliano Allegri, avanti di un solo punto e attualmente secondi dietro l’Inter. I padroni di casa dovranno però rinunciare a Rasmus Hojlund, fermato da un virus intestinale. Il Milan, reduce dal successo contro il Torino, vuole invece dare continuità ai propri risultati e rafforzare la posizione in classifica. Queste le formazioni ufficiali.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Contini, Meret; Beukema, Mazzocchi; Gilmour, Elmas; Alisson, Politano. All.: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Gimenez, Leão. All.: Allegri.
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A Oggi torna...