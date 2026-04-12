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Formazioni ufficiali Parma Napoli: le scelte di Cuesta e Conte per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Napoli: le scelte di Cuesta e Conte per il match di Serie A, valido per la 32ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Parma Napoli, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A 2025/26.
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PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Strefezza, Elphege. All. Cuesta.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte