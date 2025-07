Formazioni ufficiali PSG Real Madrid: le scelte di Luis Enrique e Xabi Alonso. Così le due squadre si fronteggeranno al Mondiale per club

Questa sera, al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey), andrà in scena una delle sfide più attese del calcio mondiale: Paris Saint-Germain contro Real Madrid, semifinale del Mondiale per Club FIFA 2025. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane, in diretta su Canale 5 e in streaming gratuito su DAZN e Mediaset Infinity.

Il match ha il sapore di una finale anticipata. Da una parte il PSG, fresco vincitore della Champions League, dall’altra il Real Madrid, club più titolato della storia europea. Ma c’è di più: sarà la prima volta che Kylian Mbappé affronterà il suo ex club dopo il clamoroso trasferimento a Madrid nell’estate 2024.

Il cammino delle due squadre è stato brillante. I parigini hanno dominato Inter Miami (4-0) e Bayern Monaco (2-0), mostrando solidità e spettacolo. Il Real, ora guidato da Xabi Alonso, ha superato Juventus (1-0) e Borussia Dortmund (3-2) in una rocambolesca rimonta.

Luis Enrique dovrà fare a meno degli squalificati Pacho e Lucas Hernandez, ma recupera Hakimi e Fabian Ruiz. Il PSG si affiderà al talento di Dembélé, Kvaratskhelia e al giovane Doue. Il Real Madrid, invece, schiera un tridente da sogno: Bellingham, Vinícius Jr. e Mbappé, supportati da un centrocampo giovane e dinamico.

I bookmaker prevedono equilibrio, con il PSG leggermente favorito. L’Over 2.5 è quotato a 1.55, segno che ci si aspetta una gara ricca di gol.

IL PRIMO INCROCIO DIRETTO NEL PASSATO

Il primo incrocio risale alla Coppa UEFA 1992-93, quando il PSG riuscì in una delle rimonte più iconiche della sua storia. Dopo aver perso 3-1 al Bernabéu, i parigini ribaltarono tutto al Parco dei Principi con un clamoroso 4-1, eliminando i blancos e accedendo alle semifinali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, F. Garcia; Tchouameni, Arda Guler, Bellingham; Vinicius Junior, G. Garcia, Mbappé. All. Xabi Alonso.

ARBITRO: Marciniak