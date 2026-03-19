Europa League
Formazioni ufficiali Roma Bologna: le scelte di Gasperini e Italiano per la sfida di Europa League
Formazioni ufficiali Roma Bologna: le scelte di Gasperini e Italiano per la sfida valevole per l’ottavo di finale di ritorno di Europa League
Tra pochi minuti lo stadio Olimpico aprirà le porte per ospitare lo scontro tra Roma e Bologna. La sfida, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, rappresenta un crocevia per il percorso delle due squadre. Ecco le scelte ufficiali:
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FORMAZIONI UFFICIALI ROMA BOLOGNA
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.