Formazioni ufficiali Sassuolo Atalanta: le scelte di Grosso e Palladino per il match di Serie A, valido per la 27ª giornata 2025/26

Il Mapei Stadium è pronto ad accendere i riflettori sull’attesissima sfida tra Sassuolo e Atalanta, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A.

La compagine bergamasca, guidata da Raffaele Palladino, arriva all’appuntamento sulle ali del grande entusiasmo. La recente e storica rimonta in Champions League contro il Borussia Dortmund ha cementato il morale del gruppo, reduce anche da un prezioso successo interno contro il Napoli. L’obiettivo è trasferire questo slancio in campionato per blindare il quarto posto, traguardo fondamentale per l’accesso alla prossima massima competizione europea.

Dall’altra parte, il Sassuolo allenato da Fabio Grosso vive un momento di grande fiducia. I neroverdi sono reduci da un netto 3-0 inflitto al Verona, partita che ha segnato il prepotente ritorno al gol di Domenico Berardi. Il numero 10 ha siglato una doppietta, la prima in Serie A proprio dalla sfida d’andata contro la Dea, vinta clamorosamente 3-0 dagli emiliani.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.