Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Union SG Inter, le scelte in vista del match di oggi
Formazioni ufficiali Union SG Inter, le scelte dei due tecnici in vista del match della terza giornata di Champions League. Il punto
Scendono in campo alle ore 21.00 per la terza giornata delle League Phase di Champions League i belga dell’Union Saint-Gilloise contro l’Inter di Cristian Chivu. Per l’occasione, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.
FORMAZIONI UFFICIALI
UNION SG (4-3-3): 37 Scherpen; 25 Khalaili, 5 Mac Allister, 16 Burgess, 48 Leysen; 6 Van De Perre, 8 Zorgane, 4 Rasmussen; 10 Ait El Hadj, 12 David, 22 Niang, A disposizione: 1 Chambaere, 3 Barry, 11 Guilherme Smith, 13 Rodriguez, 17 Schoofs, 20 Giger, 23 Boufal, 26 Sykes, 27 Patris, 30 Florucz. Allenatore: David Hubert.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco. Allenatore: Cristian Chivu.
Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
Nottingham Forest, niente Mancini in panchina: il club inglese ha ufficializzato il nuovo allenatore. I motivi della scelta e l’obiettivo da raggiungere