 Formazioni ufficiali Union SG Inter, le scelte dei tecnici
Formazioni ufficiali Union SG Inter, le scelte in vista del match di oggi

36 secondi ago

Pio Esposito

Formazioni ufficiali Union SG Inter, le scelte dei due tecnici in vista del match della terza giornata di Champions League. Il punto

Scendono in campo alle ore 21.00 per la terza giornata delle League Phase di Champions League i belga dell’Union Saint-Gilloise contro l’Inter di Cristian Chivu. Per l’occasione, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

FORMAZIONI UFFICIALI

UNION SG (4-3-3): 37 Scherpen; 25 Khalaili, 5 Mac Allister, 16 Burgess, 48 Leysen; 6 Van De Perre, 8 Zorgane, 4 Rasmussen; 10 Ait El Hadj, 12 David, 22 Niang, A disposizione: 1 Chambaere, 3 Barry, 11 Guilherme Smith, 13 Rodriguez, 17 Schoofs, 20 Giger, 23 Boufal, 26 Sykes, 27 Patris, 30 Florucz. Allenatore: David Hubert.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco. Allenatore: Cristian Chivu.

