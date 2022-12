Francia, Cauet: «Non condivido la sostituzione di Giroud in finale»

Benoit Cauet, ex centrocampista francese, è tornato a parlare della sconfitta in finale Mondiale della “sua” Nazionale

Benoit Cauet, ex centrocampista francese, è tornato a parlare della sconfitta transalpina in finale a Qatar 2022 ai microfoni di Tutti Convocati.

LE PAROLE – «Deschamps ha visto che non eravamo in partita, l’uscita di Dembele giusta, quella di Giroud un po’ meno. L’Argentina aveva posizionato bene le sue pedine e non riuscivamo a saltare questa rete davanti a noi e a trovare gli spazi. Dopo però l’ha gestita bene».