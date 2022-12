Il messaggio di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ai suoi compagni della nazionale francese prima della semifinale Mondiale

Paul Pogba, in attesa di fare il proprio ritorno in campo con la maglia della Juventus, sta ovviamente seguendo le gesta dei suoi compagni della nazionale francese in Qatar. Il centrocampista ha espresso la propria vicinanza tramite una videochiamata con l’amico Kingsley Coman pubblicata sull’account Twitter dei Bleus.

PAROLE – «Insieme! Io sono con voi. Vi do tutta la mia forza. Tutta la mia forza a questo gruppo. Questo è il mio gruppo, quelli sono i miei ragazzi!»