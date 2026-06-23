Francia Iraq, la partita di Dembélé: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella seconda gara del Mondiale 2026

Uno dei protagonisti annunciati di Francia Iraq, la gara del secondo turno del gruppo I al Mondiale 2026, è senza dubbio Dembelè

La partita di Dembelè

Nel 4-2-3-1 disegnato da Deschamps, Dembélé gioca sulla destra, con Olise centrale e Barcola a sinistra in appoggio a Mbappé. Dopo l’opaca prova d’esordio, l’asso del Psg è chiamato a un pronto riscatto. Al 3′ non riesce ad agganciare un pallone piuttosto problematico da gestire sull’out. Un minuto dopo non chiude bene un triangolo con Kounde e successivamente manca l’aggancio tra le linee su un servizio del compagno: non un buon inizio, insomma. E’ lui a battere un corner indiretto, prova un dribbling senza però riuscirvi. All’11’ bella accensione e triangolo con Kounde, cross di destro e difesa dell’Iraq che riesce a spazzare l’area. Al 13′ nuova combinazione e tiro smorzato sul quale il portiere Basil sta per combinare la frittata. Al 18′ tenta un’imbucata per Mbappé, verticalizzazione che viene intercettata. Al 19′ Mbappé fa un velo in area per lui, operazione non capita. Al 21′ ancora una volta prova a puntare Doski e non riesce a passare, fa fatica a ondeggiare come certamente sa fare. Al 31′ lo si vede agire sul centrosinistra, più volte finta il tiro e poi scarica sul compagno più vicino, evidente comunque quanto voglia cercare una giocata importante. Al 35′ riceve un cambio di gioco da Mbappé: ottimo stop, poi prova a partire da fermo e si porta la sfera in out. Al 38′ nuovo triangolo con Olise, il tocco del compagno è leggermente corto perché l’azione risulti incisiva. Bilancio della prima frazione di gioco non particolarmente esaltante per il Pallone d’Oro.

SECONDO TEMPO