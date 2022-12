Francia, la polemica de L’Equipe: «Gol di Messi da annullare»

Il caso sollevato da L’Equipe, principale quotidiano sportivo francese, in merito al gol del momentaneo 3-2 di Messi

Non si placano le polemiche ed i dissapori all’indomani della finale del Mondiale 2022 in Qatar tra Argentina e Francia. L’Equipe ha infatti sottolineato, tramite un tweet pubblicato sul proprio account, come il gol del 3-2 di Messi fosse da annullare.

Il principale quotidiano sportivo francese fa notare come alcuni membri della panchina dell’Argentina fossero già in campo prima che la palla oltrepassasse la linea di gioco.