Nicolas Higuain-Juventus: incontro decisivo, spunta anche un terzo club

Fratello Higuain-Juventus: incontro decisivo per il fuguro dell’attaccante argentino. Spunta l’ipotesi Borussia Dortmund, ma le piste Milan e Chelsea restano le più probabili

Ore decisamente calde in casa Juventus: i bianconeri si apprestano ad accogliere per il primo allenamento ufficiale Cristiano Ronaldo e – quasi contestualmente – dovranno trovare una soluzione nel breve termine per liberare Gonzalo Higuain. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra la dirigenza bianconera, capeggiata da Beppe Marotta, ed il fratello procuratore dell’attaccante argentino, Nicolas Higuain, per trovare una quadra di massima. Scontata ormai la cessione per la punta ex Napoli: resta in pista l’ipotesi Milan con uno scambio quasi alla pari con Leonardo Bonucci, che ha espresso la propria intenzione di tornare in bianconero dopo un solo anno. Higuain però non ha ancora un’intesa per l’ingaggio da circa 7,5 milioni di euro l’anno con i rossoneri e si profilano nuovi contatti con il direttore tecnico milanista Leonardo.

Notizia delle ultime ore, si sarebbe profilata per l’argentino poi una nuova possibilità: quella targata Borussia Dortmund. Il club tedesco avrebbe provato a presentare un’offerta alla Juventus, che però non avrebbe pienamente convinto oltre che il club bianconero, anche lo stesso Higuain. Si studiano insomma nuove soluzioni: al momento l’ipotesi milanista resta quella più probabile per l’attaccante argentino, da non trascurare però un eventuale nuovo inserimento del Chelsea che – pare – abbia messo sul piatto una mega-offerta comprendente anche Alvaro Morata più cash per Higuain e Daniele Rugani.