Il Chelsea ha fatto un’offerta alla Juve per Caldara ma ha proposto anche uno scambio tra Rugani, Higuain, Morata e cash

Il Chelsea ha presentato un’offerta alla Juventus per Daniele Rugani ma non solo. I Blues hanno parlato anche del possibile trasferimento alla corte di mister Sarri dell’altro centrale difensivo in uscita, Mattia Caldara. I due calciatori sono al centro di un vero e proprio intrigo. La Juve potrebbe cederli tutti e due o potrebbe privarsi di uno dei due. Ieri è andato in scena un incontro fiume a Nizza nel pomeriggio tra Chelsea e Juve alla presenza di Fabio Paratici. Il Chelsea non vuole andare oltre i 60 milioni di spesa cash dopo l’affare Jorginho per questioni di Fair Play Finanziario e secondo Sportitalia nei discorsi tra i club è rientrato Alvaro Morata.

Morata piace al Milan, lui ci andrebbe anche, ma la Juve può inserirlo nella doppia operazione con il Chelsea che potrebbe coinvolgere anche Daniele Rugani e Gonzalo Higuain. Il Chelsea ha offerto Alvaro Morata più 55 milioni di euro cash per avere in cambio Gonzalo Higuain e Daniele Rugani. Se andasse in porto l’affare, il Milan dovrebbe virare altrove, cercando un altro attaccante, abbandonando le piste Morata (difficile che la Juve lo lasci andare a giocare ma c’è anche questa opzione) e Higuain.