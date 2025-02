Frattesi Inter, le parole di Riso sul mercato: «Roma? Era una mia idea. Ho visto Davide triste per questo motivo»

Frattesi Inter, le parole dell’agente Beppe Riso sul calciomercato: «Roma? Era una mia idea. Ho visto Davide triste perchè…»

Beppe Riso, agente del centrocampista dell‘Inter, Davide Frattesi, ha parlato cosi in un’intervista sulle colonne de La Repubblica. Le dichiarazioni:

FRATTESI ALLA ROMA?- «Era una mia idea. O, se preferite, una mia forzatura. Ho visto Davide triste perché si aspettava di giocare di più e mi spiaceva troppo. Mi sono messo al lavoro cercare alternative per lui e non solo in Italia. Quando si parla di Frattesi è normale che l’ipotesi Roma vada considerata, ma avevo delle soluzioni importanti anche in Liga e soprattutto Premier League. Se l’operazione si fosse fatta, avrei provato a portare Cristante all’Inter. Ma tutto si è fermato per volontà di Davide, che tiene troppo a restare in nerazzurro. La squadra si sta giocando tutto, è una delle più forti d’Europa. Sa di poter vincere ancora tanto a Milano. Futuro? Difficile dirlo. Giugno è lontano e nel calcio le cose cambiano in fretta».

MERCATO DI GENNAIO– «È stata una sessione bella e intensa, come non se ne vedevano da tempo. Il Milan ha cambiato molto. La Juve si è rafforzata. Delle big, quella che aveva meno necessità di aggiungere giocatori era l’Inter, già fortissima».

CRISTANTE- «A un certo punto su Cristante c’erano sia la Juve sia l’Inter, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto. Una buona notizia per la Roma, che può contare su un senatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità ed esperienza. Almeno fino a giugno».