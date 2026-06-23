Frattesi aspetta la Juve, ma l’Inter non lo farà a lungo! L’idea di scambio con i bianconeri può coinvolgere altri due giocatori

Il calciomercato dell’Inter rischia di accendersi attorno al futuro di Davide Frattesi. Se la trattativa per Marco Palestra sembra avvicinarsi a una conclusione positiva, con ottimismo tra le parti, la situazione legata al centrocampista nerazzurro resta molto più complessa. L’ex Sassuolo considera chiusa la sua esperienza all’Inter e anche il club, da tempo, avrebbe scelto di aprire alla cessione.

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Il nodo principale riguarda però la volontà del giocatore. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Frattesi avrebbe deciso di aspettare la Juventus, consapevole del forte gradimento di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero avrebbe infatti indicato il suo nome al nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, considerandolo un profilo adatto per dare inserimenti, intensità e gol alla mediana.

Frattesi Juventus, la scelta del centrocampista

Davide Frattesi sa bene quanto Spalletti lo abbia valorizzato anche in Nazionale, trasformandolo in uno dei centrocampisti più incisivi del suo ciclo in zona offensiva. Proprio per questo, almeno nella prima fase della sessione estiva, il giocatore non avrebbe intenzione di valutare altre proposte.

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L’idea sarebbe chiara: attendere una mossa concreta della Juventus e capire se i bianconeri riusciranno a presentare un’offerta in grado di soddisfare l’Inter. Solo in caso contrario, Frattesi prenderebbe in considerazione piste alternative.

Frattesi Juventus, valutazione e possibili contropartite

La richiesta dell’Inter resta alta: almeno 30 milioni di euro. Una cifra complicata per la Juventus, alle prese con una fase di spending review e con la necessità di sistemare il bilancio anche attraverso alcune cessioni. Per questo, stanno prendendo corpo ipotesi di scambio con giocatori graditi ai nerazzurri.

Per Beppe Marotta e Piero Ausilio, il nome più interessante sarebbe quello di Khephren Thuram. Sul tavolo sarebbero stati proposti anche i cartellini di Federico Gatti e Andrea Cambiaso, con quest’ultimo valutato dall’Inter soprattutto nel caso in cui dovesse sfumare l’operazione Palestra.

Frattesi Juventus, l’Inter non vuole aspettare

La posizione nerazzurra resta però chiara: l’Inter non intende attendere all’infinito. L’obiettivo sarebbe definire la cessione di Frattesi prima dell’inizio del ritiro estivo. Sullo sfondo resta il Nottingham Forest, considerato al momento l’opzione più semplice da percorrere, anche indipendentemente dall’inserimento di eventuali contropartite.