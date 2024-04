Frattesi post Udinese Inter: «Sono veramente euforico»

Il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, autore del gol vittoria nel match di oggi contro l’Udinese, ha parlato così al triplice fischio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese Inter, il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi ha parlato così della vittoria ottenuta all’ultimo minuto.

PRINCIPIO DI FESTEGGIAMENTI SCUDETTO? – «No, solo un po’ di euforia dopo la partita vinta così. Ancora non ci pensiamo, abbiamo altre partite e altri punti da andarci a prendere. Il gol come a Verona? Era stato troppo bello a San Siro, ho fatto il bis. I tifosi nostri erano tantissimi, sono contentissimo. Un mattone importante per quello che dobbiamo fare».

REAZIONE NELLA RIRPRESA – «Come a Roma, quando siamo rientrati in svantaggio ci siamo detti di star calmo e che avremo avuto le nostre occasioni. Questo è stato il segreto di quest’anno. Poi non si può essere sempre al 100% e dominare tutte le partite e farle finire 4 a 0, l’importante è vincere anche queste partite sporche».

SUI MIEI GOL – «Siamo importanti anche noi che giochiamo di meno. Come chi gioca in settimana ci impegniamo sempre, siamo un bel gruppo e questo non ce lo fanno pesare. Una soddisfazione per me, ma bisogna darne atto al mister e al gruppo, chi non gioca sta bene e si sente considerato».