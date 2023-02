Friburgo, il ds Saier: «Juve tra le top squadre d’Europa»

Le parole di Jochen Saier, direttore sportivo del Friburgo, sulla sfida alla Juventus negli ottavi di finale di Europa League

Jochen Saier ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio in Europa League tra Friburgo e Juventus.

PAROLE – «È un buon sorteggio per noi contro una delle squadre piu importanti in Europa, siamo felici di sfidarli e vedremo come andrà. Fin qui la nostra stagione è stata buona, la Juve è ovviamente un grande team con qualità».