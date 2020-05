From Milan with Love: l’evento per omaggiare chi combatte il Covid-19

Il comunicato del club rossonero: nasce From Milan with Love, l’evento digitale live per rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il Covid-19

Dalla partnership tra il Milan e Roc Nation, l’azienda leader dell’intrattenimento globale, nasce “From Milan with Love”, l’evento digitale live per celebrare e rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il COVID-19, in Italia e nel mondo. Questo speciale tributo si terrà domenica 3 maggio alle 21:00 CET con esibizioni dal vivo di numerosi artisti musicali internazionali.

I fondi raccolti durante “From Milan with Love” andranno a Fondazione Milan, in sinergia con la onlus “Direct Relief”. Sarà possibile donare in diretta tramite la pagina ufficiale ‘From Milan with Love’, che riceve tutte le transazioni internazionali e la pagina AC Milan Facebook Ufficiale, che consente donazioni in euro. A comunicarlo il Milan con una nota stampa ufficiale.