Fares Ghedjemis, nuovo acquisto del Frosinone, ha parlato ai canali ufficiali del club gialloazzurro dopo il suo esordio contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Trasferimento qui? E’ stato tutto semplice, il Frosinone mi ha visionato in Francia, hanno contattato i miei agenti ed ho subito accettato. Caratteristiche? Sono un giocatore molto rapido, di piede sinistro, mi piace segnare e far segnare. Preferisco giocare sulla fascia destra ma mi trovo bene anche se vengo impiegato a sinistra e posso giocare anche in posizione centrale da 10. Voglio inserirmi nel Frosinone nella maniera più rapida possibile, il mio obiettivo personale è quello di aiutare la squadra a raggiungere propri traguardi, cercando di essere più decisivo possibile. Dal giorno dell’arrivo mi sto ambientando velocemente, ho ricevuto un’ottima impressione del Presidente, del Direttore e del tecnico. Come del resto da tutti i compagni. E li ringrazio dell’accoglienza. Io sono un ragazzo semplice, preferisco rimanere in casa, guardare serie tv, riposare: insomma, quello che fanno un po’ tutti i calciatori».