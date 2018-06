Frosinone-Cittadella, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: le info per streaming e diretta tv della partita in programma domenica 10 giugno 2018 alle ore 21

Allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone va in scena Frosinone-Cittadella, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Nella gara d’andata, giocata mercoledì scorso a Cittadella, le due squadre hanno pareggiato 1-1; in virtù del miglior piazzamento in classifica, i ciociari allenati da Moreno Longo hanno due risultati su tre per centrare la finale. Il Cittadella di Roberto Venturato, invece, deve vincere per poter giocare la finalissima dei playoff (andata il 13 giugno, ritorno il 16 giugno) contro la vincente dell’altra semifinale, Palermo-Venezia.

Frosinone-Cittadella potrà essere seguita in diretta tv sui canali satellitari Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 a partire dalle ore 21 di domenica 10 giugno 2018. Per gli abbonati dell’emittente sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso la piattaforma Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta della gara sarà poi trasmessa anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti di Frosinone-Cittadella saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Frosinone-Cittadella, probabili formazioni

Qui Frosinone: Longo deve sciogliere il dubbio relativo alle condizioni di Paganini, uscito malconcio dalla gara di Cittadella: al suo posto è pronto Krajnc. In forte dubbio anche Maiello, mentre Daniel Ciofani è indisponibile. Il sistema di gioco non dovrebbe cambiare, con la riproposizione del rodato 3-5-2:

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Brighenti; Krajnc, Kone, Gori, Chibsah, Crivello; Dionisi, Ciano.

Qui Cittadella: assente Settembrini per squalifica, a centrocampo dovrebbero giocare Iori, Pasa e Bartolomei. Venturato verso la conferma del sistema di gioco 4-3-1-2: ballottaggio Schenetti-Chiaretti sulla trequarti e Vido-Strizzolo per affiancare Kouamé in attacco.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Pezzi; Iori, Pasa, Bartolomei; Schenetti; Vido, Kouamé.

Frosinone-Cittadella, curiosità e statistiche

Il Cittadella affronta per la terza volta i playoff di Serie B . Il Frosinone è invece alla seconda partecipazione agli spareggi per la promozione in massima serie.

affronta per la terza volta i playoff di . Il è invece alla seconda partecipazione agli spareggi per la promozione in massima serie. Le due squadre si sono affrontate 12 volte in sfide ufficiali, sempre in Serie B . Bilancio del tutto favorevole al Frosinone con 6 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta.

. Bilancio del tutto favorevole al con 6 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta. Nel campionato da poco concluso, i ciociari hanno battuto il Cittadella prima in casa e poi in trasferta, sempre col risultato di 2 a 1.

prima in casa e poi in trasferta, sempre col risultato di 2 a 1. Il Cittadella è in gioco per la prima partecipazione assoluta alla Serie A, campionato in cui il Frosinone ha militato per una sola stagione, nel 2015-2016.

Frosinone-Cittadella, l’arbitro della partita

Frosinone-Cittadella sarà diretta dall’arbitro Luigi Nasca di Bari. Gli assistenti saranno Bresmes e Colarossi; Fiore designato quarto uomo, Pezzuto e Serra gli addizionali.