Frosinone, Di Francesco: «Ora voglio continuità, sono tutte finali»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, in vista della gara contro il Verona. I dettagli

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista di Verona-Frosinone.

PARTITA – «Devo dire che la filosofia di Baroni la conosco, è una squadra solida e determinata nel voler raggiungere i risultati. Gli mancheranno degli uomini ma la filosofia della squadra è chiara. Nelle difficoltà si esaltano un pochino. I ragazzi che hanno preso sono tutti interessanti, Sogliano è un bravo direttore e credo hanno messo dentro giocatori che servivano. Non so come giocheranno, un’ipotesi l’ho fatta e credo vanno presi con grande attenzione. Dobbiamo ancora giocare e mi piace parlare del presente, è una gara importante come le altre. Da qui alla fine sono tutte finali. Mi piacerebbe dare continuità ai risultati specie in una trasferta per noi delicata».

GIGI RIVA – «Mi fa piacere questa domanda perché mi da modo di salutare tutto il popolo sardo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando giocavo ed ero in nazionale. Quando ero a Cagliari e c’erano delle difficoltà mi chiamò e facemmo una chiacchierata costruttiva per venire a capo dei problemi. Una grande persona».

SECK – «Seck non ho ancora deciso se gioca dall’inizio o meno. E’ pronto per giocare ma non ho ancora deciso. Gli manca un po’ il ritmo partita ma è integro. Credo che abbia tecnica, corsa e può ricoprire più ruoli in avanti. Anche da trequartista ricordo giocava nella Spal. Ci da più alternative, sono contento di questo acquisto. Era una delle prime scelte che avevamo anche ad inizio stagione. Per quanto riguarda gli infortunati abbiamo fuori Bonifazi, Lusuardi, Kalaj, Marchizza, Baez, Oyono e Lirola in difesa mentre Monterisi oggi si è allenato in gruppo speriamo di averlo. In dubbio Cuni e Ibrahimovic».