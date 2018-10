Frosinone-Empoli highlights e gol: le azioni salienti del lunch match della 9ª giornata di Serie A Tim

Frosinone-Empoli è il lunch match della 9ª giornata di Serie A che riprende dopo la pausa dedicata alle Nazionali che si contendono la UEFA Nations League. Il match in programma allo stadio Benito Stirpe di Frosinone è uno scontro tra squadre che occupano le parti basse della classifica che potrebbe divenire fondamentale in chiave salvezza.

I padroni di casa, al penultimo posto con la peggior difesa del torneo, non hanno ancora festeggiato la prima vittoria in campionato ed hanno raccolto in 8 partite solo 1 punto. I toscani sono un gradino più in alto dei Ciociari con 5 punti complessivi, frutto di 1 vittoria e 2 pareggi. L’obiettivo, dunque, per entrambe le compagini è quello di far punti per cercare di uscire il prima possibile dalla zona rossa e conquistare la salvezza alla fine del campionato.

FROSINONE-EMPOLI 1-0 – Frosinone per la prima volta in vantaggio in questa Serie A: discesa sulla destra di Zampano e, a centro area, clamoroso autogol di Silvestre!

FROSINONE-EMPOLI 1-1 – Pareggio di Zajc! Azione insistita di Antonelli sulla sinistra e tap-in vincente in area del trequartista sloveno

FROSINONE-EMPOLI 1-2 – La ribalta proprio Silvestre! Dopo l’autorete del primo tempo, il centrale dell’Empoli in area avversaria risolve una mischia con un colpo sporco

FROSINONE-EMPOLI 2-2 – Pari di Ciofani! Calcio di rigore in favore del Frosinone che il capitano ciociaro trasforma nonostante Provedel avesse intuito il lato della conclusione

FROSINONE-EMPOLI 3-2 – Ancora Ciofani! La doppietta che ribalta il match, concludendo un travolgente contropiede orchestrato da Campbell

FROSINONE-EMPOLI 3-3 – Ci pensa Ucan! Partita pazzesca e punteggio di 3-3 fissato dal centrocampista dell’Empoli con una precisa conclusione al volo in area

| GOAL! | First of the day, and it's one Matías Silvestre will want to forget.@Frosinone1928 1-0 @EmpoliCalcio pic.twitter.com/0oO6dtIQTC — Eleven Sports (@ElevenSports_UK) October 21, 2018

| GOAL! | A lovely interception leads to a goal for Miha Zajc.@Frosinone1928 1-1 @EmpoliCalcio pic.twitter.com/BNdMPMFKNH — Eleven Sports (@ElevenSports_UK) October 21, 2018

| GOAL | Atonement for Matías Silvestre. He's scored at both ends. Hold tight, Frosinone's equaliser is coming!@Frosinone1928 1-2 @EmpoliCalcio pic.twitter.com/tEz1Wrmr0U — Eleven Sports (@ElevenSports_UK) October 21, 2018