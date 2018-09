Inizia Frosinone-Juventus, posticipo caldissimo della 5ª giornata della Serie A 2018-2019. Queste le formazioni dal Matusa, che riserva più di una sorpresa, soprattutto a centrocampo.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Campbell, Perica. All. Longo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.

FROSINONE-JUVENTUS 0-1 – Una carambola favorisce Cristiano Ronaldo che, dall’interno dell’area, con una conclusione sporca beffa Sportiello. Proteste dei ciociari per la posizione di CR7 ma il gol viene convalidato dopo il silent check.

FROSINONE-JUVENTUS 0-2 – La Juve chiude la sfida con Bernardeschi che chiude al meglio un contropiede orchestrato da Ronaldo e Pjanic.

Bernardeschi has all the time in the world to set up the shot. 2-0!#Juve #Juventus #ForzaJuve #FrosinoneJuve #Bernardeschi pic.twitter.com/HoT9wjAWUt

— JuveGIFs (@JuveGIFs) September 23, 2018