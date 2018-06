Frosinone-Palermo, finale di ritorno dei playoff di Serie B: le info per seguire la partita in streaming e diretta tv

Frosinone-Palermo: allo stadio ‘Benito Stirpe’ si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Squadre in campo sabato 16 giugno 2018 alle ore 20,30: in palio la promozione in Serie A, già raggiunta da Empoli e Parma attraverso il piazzamento in campionato. Nella gara d’andata, giocata mercoledì scorso a Palermo, i rosanero ebbero la meglio sui ciociari per 2 reti a 1 (alla rete di Ciano è seguita la rimonta con la segnatura di la Gumina e l’autorete di Terranova). Come da regolamento, adesso al Frosinone serve una vittoria con qualsiasi risultato (in virtù del miglior piazzamento finale in campionato); Palermo con due risultati su tre a disposizione per tornare in massima serie dopo una stagione.

Frosinone-Palermo potrà essere seguita in diretta tv sui canali satellitari Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati dell’emittente sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso la piattaforma Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta della gara sarà poi trasmessa anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti di Frosinone-Palermo saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Frosinone-Palermo, probabili formazioni

Qui Frosinone: Moreno Longo non è intenzionato a cambiare sistema e confermerà il rodato 3-5-2 ; davanti alla porta difesa da Vigorito sono pronti Matteo Ciofani, Terranova e Krajnc. A centrocampo dovrebbero partire dal 1′ Paganini, Kone, Gori, Sammarco e Crivello; in attacco, nessun dubbio sulla coppia formata da Dionisi e Ciano.

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Paganini, Kone, Gori, Samamrco, Crivello; Dionisi, Ciano.

Qui Palermo: Roberto Stellone potrebbe proporre la difesa a 3 e schierare la squadra col 3-4-1-2; in porta ecco Pomini, in difesa sono pronti Struna, Rajkovic e Dawidowicz; a centrocampo probabili titolari Rispoli, Murawski, Jajalo e Aleesami. In avanti, Coronado dovrebbe agire alle spalle di La Gumina e Nestorovski.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Struna, Rajkovic Dawidowicz; Rispoli, Jajalo, Murawski, Aleesami; Coronado; La Gumina, Nestrorovski.

Frosinone-Palrmo, curiosità e statistiche

Frosinone e Palermo si sono affrontate in tutto in 7 gare ufficiali: bilancio favorevole ai rosanero con 6 vittorie e un pareggio.

e si sono affrontate in tutto in 7 gare ufficiali: bilancio favorevole ai rosanero con 6 vittorie e un pareggio. Negli ultimi due confronti, giocati nel campionato cadetto, pareggio per 0-0 a Frosinone (ottobre 2017) e vittoria rosanero per 1-0 nella gara di ritorno (marzo 2018).

(ottobre 2017) e vittoria rosanero per 1-0 nella gara di ritorno (marzo 2018). Nei 7 precedenti ufficiali, il Frosinone è andato a segno contro il Palermo due sole volte: nel dicembre 2015, sconfitta per 4-1 di Palermo nella 15esima giornata di Serie A, e nella recente gara d’andata dei playoff.

è andato a segno contro il due sole volte: nel dicembre 2015, sconfitta per 4-1 di Palermo nella 15esima giornata di Serie A, e nella recente gara d’andata dei playoff. Il Frosinone ha concluso il campionato di Serie B al terzo posto con 72 punti, proprio davanti al Palermo (quarto con 71).

Frosinone-Palermo, l’arbitro della partita

Frosinone-Palermo sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna di Roma. Gli assistenti saranno Rocca e Cecconi; Raspollini designato quarto uomo. Gli addizionali designati saranno Abbattista e Di Paolo.