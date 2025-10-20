Furlani Milan, l’ad assente contro la Fiorentina: il motivo

Furlani Milan: la missione americana per espandere il brand rossonero. I rossoneri in questo momento si stanno muovendo su più fronti

Mentre San Siro esplodeva di gioia per la vittoria del Milan contro la Fiorentina e per il primo posto in classifica, un’assenza di peso è passata quasi inosservata. Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del club, non era sugli spalti. Il motivo? Un impegno strategico di grande importanza per il futuro del club: Furlani Milan era a Washington, ospite del prestigioso Gala della National Italian American Foundation (NIAF), uno degli eventi più influenti della comunità italo-americana negli Stati Uniti.

La trasferta americana di Furlani non è stata un semplice viaggio istituzionale, ma una tappa fondamentale di un piano di espansione globale del marchio Milan. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: rafforzare la presenza commerciale del club nel mercato nordamericano, creare nuove partnership e consolidare la fanbase rossonera oltreoceano. In un contesto calcistico in cui la visibilità internazionale è diventata cruciale, Furlani Milan sta lavorando per trasformare il club in un punto di riferimento anche fuori dall’Europa.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Milan avrebbe già avviato contatti concreti con potenziali sponsor e collaboratori americani. Gli Stati Uniti rappresentano oggi una delle frontiere più promettenti per il calcio europeo: la crescita esponenziale di tifosi, investitori e aziende interessate al calcio offre opportunità economiche enormi. Furlani, in questo senso, si sta muovendo con grande lungimiranza, cercando di sfruttare il momento d’oro del club per ampliare la sua influenza globale.

Non è escluso che questa missione americana preluda a un nuovo viaggio della squadra negli Stati Uniti. L’ipotesi di una tournée estiva pre-campionato oltre oceano, infatti, è sempre più concreta. Tale iniziativa permetterebbe non solo di preparare al meglio la squadra in vista della prossima stagione, ma anche di consolidare le relazioni con i nuovi partner commerciali e di celebrare la crescente popolarità del club tra i tifosi americani.

L'impegno di Furlani per il Milan dimostra come la dirigenza rossonera stia investendo su una strategia a 360 gradi: successi sportivi e sviluppo economico devono procedere di pari passo. Seguendo la scia dei grandi club europei che vedono negli Stati Uniti una frontiera strategica, il Milan vuole continuare a crescere, esportando nel mondo non solo il proprio calcio, ma anche i valori e la tradizione di una società che da oltre un secolo è sinonimo di eccellenza.