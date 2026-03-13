Furto Gudmundsson: ladri svaligiano la casa dell’attaccante della Fiorentina. Lui offre una ricompensa via social, la ricostruzione della vicenda

Furto Gudmundsson: ladri svaligiano la casa dell’attaccante islandese della Fiorentina. Offerta una ricompensa via social, la ricostruzione

Il momento d’oro sul campo si è improvvisamente scontrato con una spiacevole e drammatica disavventura privata. Albert Gudmundsson ha vissuto ore di grande sgomento e amarezza. Subito dopo aver regalato un’emozione immensa ai tifosi viola, trasformando con assoluta freddezza il calcio di rigore decisivo per la rimonta nell’andata degli ottavi di finale di Conference League contro la formazione polacca del Rakow, il giocatore ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il furto durante gli impegni sportivi e l’appello social

Attraverso una Instagram story, il calciatore ha raccontato ai suoi follower di essere stato vittima di un pesante furto. L’abitazione dell’attaccante è stata svaligiata durante la giornata di ieri, confermando purtroppo un trend allarmante che vede spesso i calciatori professionisti finire nel mirino dei topi d’appartamento in concomitanza con i loro impegni sportivi.

I malviventi sono riusciti a intrufolarsi in casa e a portare via diversi oggetti di grande valore. A pesare maggiormente, come sottolineato con dispiacere dallo stesso atleta islandese, è stata soprattutto la sparizione di effetti personali a cui il giocatore era intimamente e profondamente legato.

Il virgolettato e l’offerta di una ricompensa

Nel tentativo di recuperare i propri beni e agevolare il lavoro delle forze dell’ordine, l’attaccante gigliato ha lanciato un appello accorato, dichiarandosi pronto a offrire un incentivo economico. Nelle sue storie social, ha scritto testualmente:

“La mia casa è stata svaligiata ieri e diversi oggetti di valore sono stati rubati, compresi alcuni effetti personali molto importanti. Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, vi prego di contattare me o la polizia. Sarà offerta una ricompensa per informazioni che portino al recupero degli oggetti rubati”

Un messaggio diretto che testimonia lo shock per la violazione della propria intimità domestica. L’intero ambiente fiorentino e la tifoseria si sono immediatamente stretti attorno al proprio beniamino, esprimendo grande solidarietà per questo difficile momento vissuto lontano dal rettangolo verde.