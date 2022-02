ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabbiadini dopo l’infortunio: «Grazie tifosi, ma ho tanto da dimostrare con la Sampdoria». Le parole dell’attaccante

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha ringraziato i tifosi con un video messaggio.

LE PAROLE DI GABBIADINI – «Volevo ringraziare tutti i tifosi sampodoriani, tutti quelli che mi stanno scrivendo. Ho subito questo brutto infortunio, ma i vostri messaggi mi stanno dando la forza di riprendere la strada verso il campo. Ho ancora tanto da dimostrare con questa maglia e non vedo l’ora di farvi di nuovo esplodere come è già successo nei derby e in tante partite».