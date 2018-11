Gabigol può tornare all’Inter ma potrebbe partire nuovamente. Tante le offerte dai club europei per l’attaccante brasiliano

Tre club europei su Gabigol. L’attaccante brasiliano dell’Inter, sta disputando una buona annata in prestito al Santos, suo vecchio club. Dopo il fallimento europeo, il giocatore è tornato in Patria dove sta tornando ad alti livelli. Gabriel Barbosa milita nel Santos, è il capocannoniere del campionato, e ha realizzato 23 gol in 46 gare giocate, ovvero ha la media di un gol ogni due partite disputate. Non male per uno che è considerato una meteora! Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore può tornare in Europa a gennaio.

L’attaccante brasiliano di proprietà dell’Inter piace in Premier a Everton e West Ham e piace anche in Portogallo con lo Sporting Lisbona pronto a fare un investimento per il giocatore brasiliano. Gabigol nelle ultime ore ha aperto le porte a un ritorno in Europa: «Sono molto felice qui, ma c’è anche il sogno di giocare in Europa. Non dipende solo da me, dal Santos o dall’Inter. Vediamo cosa succede. Non è stato semplice quest’anno, vediamo cosa accadrà da qui a fine stagione, vedremo di risolvere questa situazione molto presto». Presto scopriremo la verità sul futuro di Gabriel Barbosa.