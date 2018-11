Gabigol lancia messaggi all’Inter. Il brasiliano con ogni probabilità lascerà il Santos: torna in nerazzurro?

Gabigol torna all’Inter? L’attaccante brasiliano ha lasciato i nerazzurri lo scorso gennaio per andare a giocare nel Santos. Dopo un anno in Brasile in cui ha fatto vedere buone cose (ha la media di un gol ogni due partite), il calciatore classe ’96 potrebbe tornare all’Inter. Fino alla settimana scorsa, l’attaccante sembrava fiducioso per quanto riguarda la sua permanenza in Brasile anche oltre la scadenza del prestito ma nelle ultime ore sembra aver cambiato idea.

Gabriel ha parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro il Palmeiras e ha, di fatto, salutato la formazione brasiliana: «Sarò sincero, è davvero molto complicato che io resti al Santos. Mi godrò queste ultime partite perché credo che potrebbero essere le ultime» ha detto l’attaccante brasiliano. Dunque Gabriel Barbosa potrebbe lasciare il Santos per tornare all’Inter. A gennaio i nerazzurri decideranno il da farsi: Gabigol sarà un altro dei recuperi miracolosi di Spalletti oppure andrà via (in prestito o a titolo definitivo) in un’altra squadra? Staremo a vedere.