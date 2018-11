Gagliardini ammette: «Il Barcellona ha inciso»

Le parole del centrocampista dopo Atalanta-Inter. Ecco le dichiarazioni di Roberto Gagliardini dopo la sfida

L’Atalanta ha vinto per 4-1 contro l’Inter. Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter ex Atalanta, ha parlato a Inter Tv, analizzando così il ko odierno: «Lo sforzo per la partita col Barcellona forse ha un po’ inciso ma non cerchiamo scusanti. Sapevamo come avrebbe giocato l’Atalanta ma non siamo riusciti a fare quello che abbiamo provato in allenamento. Questa è una brutta sconfitta, dobbiamo rimetterci subito in marcia dopo la sosta. Questa sconfitta per noi deve essere un incidente di percorso. Fare possesso contro questo tipo di calcio non è facile e lo sapevamo ma abbiamo commesso tanti errori. Dalle sconfitte puoi imparare, ti possono far crescere ma dobbiamo immediatamente riprendere il nostro cammino».