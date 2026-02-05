Galatasaray, è fatta per il clamoroso ritorno di Sacha Boey: la formula e i dettagli dell’affare con il Bayern Monaco

Galatasaray, è fatta per il ritorno di Sacha Boey: tutti i dettagli dell’affare con il Bayern Monaco per l’esterno

Un colpo di scena che infiamma il Bosforo e riaccende l’entusiasmo della parte giallorossa di Istanbul. Sacha Boey è pronto a vestire nuovamente la maglia del Galatasaray. Quello che sembrava solo un rumors si è trasformato in realtà nelle ultime ore: il terzino destro ha trovato l’accordo per lasciare il Bayern Monaco e fare ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo. La notizia, rilanciata con forza dall’esperto di mercato Santi Aouna di Footmercato, conferma che l’operazione è ormai definita in ogni dettaglio, sancendo un “back to back” di mercato inaspettato.

La formula dell’affare: prestito e stipendio

Le due società hanno raggiunto un’intesa totale basata su un prestito iniziale valido fino al termine della stagione. Nel pacchetto è stata inserita un’opzione di acquisto in favore del club turco, ma — ed è qui il dettaglio fondamentale — non è stato previsto alcun obbligo di riscatto. Questo permette al Galatasaray di valutare le prestazioni del giocatore senza vincoli futuri stringenti. Sotto il profilo economico, lo sforzo dei “Leoni” di Istanbul è importante: il Galatasaray si è impegnato a coprire interamente lo stipendio del giocatore fino al prossimo 30 giugno, sgravando le casse del Bayern Monaco da un ingaggio pesante per un elemento che non rientrava più nei piani primari dei bavaresi.

Il profilo: chi è Sacha Boey

Sacha Boey, terzino destro francese classe 2000, è un laterale moderno dotato di una straripante forza fisica e di una grande capacità di spinta. Dopo essere esploso proprio al Galatasaray, diventando un idolo della tifoseria per la sua aggressività e dedizione, si era trasferito in Germania per compiere il grande salto. Tuttavia, l’esperienza in Bundesliga non ha rispettato le altissime aspettative, complici la forte concorrenza e qualche difficoltà di ambientamento tattico. Il ritorno in Turchia rappresenta per lui l’occasione ideale per ritrovare minutaggio, fiducia e la titolarità indiscussa in un ambiente che lo ha sempre idolatrato.

Corsa contro il tempo: visite immediate

Non c’è tempo da perdere. Secondo le indiscrezioni, il giocatore è atteso già nella giornata di oggi per sottoporsi alle visite mediche di rito. Superato l’iter sanitario, arriverà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Il Galatasaray è pronto a riabbracciare il suo “motorino” di fascia destra per il rush finale della stagione.