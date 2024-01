Galderisi: «I 3 gol di Milik non sono un caso. Allegri ha creato un gruppo dove tutti sono importanti»

Le parole di Giuseppe Galderisi, ex calciatore della Juventus, sulla vittoria contro il Frosinone in Coppa Italia

Alla trasmissione radiofonica Tutti convocati è intervenuto Giuseppe Galderisi, che negli ’80 è stato un giovane prodigio nella Juventus di Giovanni Trapattoni e che si è detto d’accordo con le scelte di Massimiliano Allegri, che non guarda la carta d’identità e sta valorizzando il diciottenne Yildiz. Un apprezzamento che è andato anche oltre.

PAROLE – «In questo momento tutti i ragazzi della Juventus sono vogliosi di dare il loro contributo. Sembra che ci sia un’alchimia vincente che riesce a dare una positività a una squadra che in precedenza non era così solida. Adesso si si difendere bene e trova sempre le giocate giuste. I 3 gol di Milik sembrano scontati ma non lo sono per niente. In questo momento chi gioca fa bene, come si è visto anche con Vlahovic che quando è entrato ha cambiato la partita. Insomma, c’è un contesto di squadra in cui tutti sono partecipi al 100% e tutti sono pronti perché sanno che vengono tenuti in considerazione»