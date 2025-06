Gallardo sicuro: «Non vedo squadre superiori a noi, guardate i risultati dell’Inter…»

Le parole di Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, sul Mondiale per Club in vista della sfida all’Inter. Tutti i dettagli

Marcelo Gallardo ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del suo River Plate al Mondiale per Club in vista della sfida all’Inter.

MONDIALE PER CLUB – «È bello essere arrabbiati quando non si vince. Mi piace. Non mi piace che i miei giocatori siano contenti quando non vincono. Penso che sia perfetto che lo abbiano dimostrato. Abbiamo voglia di qualificarci. Oggi ce lo meritavamo. Dobbiamo prepararci con calma per la prossima partita».

LE BIG FATICANO – «Questo è il calcio, bisogna giocare. Le squadre più forti devono dimostrare supremazia in campo, ma finora non l’abbiamo vista. Ben venga per il mondo del calcio. L’Inter non è riuscita a battere il Monterrey. Oggi hanno faticato a battere la squadra giapponese, che noi abbiamo battuto bene».