Galliani su Allegri: «Farà bene al Milan per questo motivo. Su di lui mi ricordo che...» - Calcio News 24

Galliani elogia Allegri: “Ha la mentalità del vincente, Milan pronto per lo scudetto”

Adriano Galliani, storico dirigente del Milan e del Monza, ha parlato con entusiasmo del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Intervenuto alla presentazione del libro “A corto muso”, il dirigente ha alternato ricordi personali e valutazioni sul presente, offrendo uno sguardo privilegiato sul progetto attuale del Milan.

Ripercorrendo il passato, Galliani ha ricordato con orgoglio il primo incontro con Allegri: «La scelta di portarlo al Milan nacque da me», ha spiegato. L’episodio risale al 2010, giorno in cui l’Inter festeggiava il Triplete a Madrid: la decisione definitiva fu presa durante un pranzo ad Arcore con Silvio Berlusconi. Galliani ha sottolineato la fiducia immediata nel tecnico livornese: «Mi è sempre piaciuto il suo gioco. E infatti ha vinto subito lo scudetto».

Sul presente, Galliani non nasconde l’ottimismo per le ambizioni rossonere. Secondo lui, Allegri ha ormai sviluppato una mentalità manageriale, capace di gestire non solo il campo, ma l’intera struttura del club: «L’ho sempre trovato più simile a un manager che a un semplice allenatore», ha dichiarato, evidenziando le qualità che possono guidare il Milan verso il successo.

Non manca un riferimento al titolo tricolore: il dirigente ricorda il collaudato ruolino di marcia di Allegri, vincitore alla prima stagione con Sassuolo, Milan e Juventus. «Da tifoso ci spero. Allegri ha sempre centrato l’obiettivo al primo colpo», ha commentato Galliani, traendo spunto dalla cabala per alimentare la speranza dei tifosi.

Infine, Galliani ha parlato anche di innovazione e Nazionale. Pur apprezzando l’uso degli algoritmi nel calcio moderno, il dirigente ricorda che “non sono una scienza esatta” e che la capacità di cogliere le giuste sensazioni resta fondamentale. Chiusura dedicata a Gennaro Gattuso: secondo Galliani, il Commissario Tecnico ha tutte le carte in regola per guidare l’Italia ai playoff mondiali. «È un grande motivatore e determinato. Sono convinto che questa volta ce la facciamo», ha concluso.

Tra passato, presente e futuro, le parole di Galliani testimoniano la continuità tra la storia del Milan e le ambizioni attuali, con Allegri pronto a scrivere un nuovo capitolo vincente in rossonero.

