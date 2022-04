Galliani: «Colpito dal modello Atalanta. Può vincere l’Europa League»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a L’Eco di Bergamo sull’Atalanta

PERCASSI – «Antonio Percassi mi aveva colpito già nella sua prima gestione, e ora è diventato un esempio. Mi ricordo quando ha preso il club, nel 2010. E poi l’arrivo di Gasperini, e la crescita di Luca nella gestione della società».

ATALANTA – «Io lo considero il club meglio gestito in Europa. Ormai da anni conquista risultati sportivi incredibili riuscendo contemporaneamente a produrre utili. E per decine di milioni. Intanto le rivali perdono soldi e magari arrivano dietro in classifica. Mi pare di aver capito che Pagliuca ha scelto i Percassi per il loro modello di gestione. Che l’Atalanta stia giocando per l’Europa non ci sono proprio dubbi. Anche l’Europa League è un’esperienza entusiasmante, fa crescere il gruppo ed è motivo d’orgoglio per tutto l’ambiente. Ho seguito con attenzione la realtà Red Bull, l’allenatore Rangnick e il suo modo di fare calcio. La sfida tra Atalanta e Lipsia ci regalerà due partite spettacolari. L’Atalanta può anche vincere l’Europa League».