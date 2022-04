Atalanta, Zapata vicino al rientro: si punta il big match. Ecco quando tornerà l’attaccante colombiano

Duvan Zapata si avvicina sempre di più al rientro in campo. L’attaccante colombiano ha ripreso a svolgere il lavoro parazialmente con il gruppo e sarà presto a disposizione dell’Atalanta.

Secondo Sky Sport l’obiettivo sarà essere in panchina per l’importante sfida di Europa League contro il Lipsia. Se tutto andrà come deve nei prossimi giorni, Duvan si allenerà regolarmente in gruppo tra martedì e mercoledì.