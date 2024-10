Gasperini non ha dubbi: «Retegui sta dimostrando grande valore, sta crescendo e ha ancora margine»

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa nel post gara di Venezia-Atalanta. Le sue dichiarazioni

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, parla in conferenza stampa dallo Stadio Penzo di Venezia, dove i nerazzurri hanno vinto per 2-0 grazie ai gol di Pasalic e Retegui. Le dichiarazioni riprese da TMW:

NESSUNA DIFFERENZA DOPO LA SOSTA – «Anziché recuperare giocatori nella sosta abbiamo finito per perderne altri, oggi valuteremo anche Hien, dopo l’influenza di Kolasinac. Hien non si sentiva più di giocare, aveva una forma influenzale. E’ stata una partita che poteva essere più a rischio, ma abbiamo fatto gol subito. Il Venezia aveva qualche energia in più, ma siamo stati attenti e compatti».

ARRIVANO PARTITE IMPORTANTI – «Piano con i filotti, bisogna giocare tutte le partite, nessun risultato è scontato. Con il Celtic beh, è un’altra competizione, affrontiamo una squadra abituata a vincere campionati, squadra veloce soprattutto in attacco. Staremo attenti ad Ederson, aveva male ad un dente, oggi ha giocato con del dolore».

RETEGUI BOMBER – «Retegui sta dimostrando grande valore, sta crescendo e ha ancora margine dal punto di vista dei movimenti ed altri aspetti. Tecnicamente sta facendo bene. Oggi ha fatto un gol di grande qualità. Se devo fare un appunto, davanti potevamo fare meglio».

CRESCITA SUI CALCI PIAZZATI – «Abbiamo le caratteristiche per poter fare meglio rispetto a quanto fatto in passato. Di recente abbiamo fatto pochi gol, abbiamo variato qualche situazione, è importante chi calcia, abbiamo cambiato anche chi va a colpire. Le palle inattive sono una risorsa importante anche per le grandi squadre».