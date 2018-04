Atalanta, per Gasperini Napoli è una possibilità: se Maurizio Sarri dovesse partire, ecco un possibile sostituto

Da bestia nera a cuore azzurro il passo è breve. Le ultime voci di mercato tra Atalanta e Napoli parlano di un possibile cambio in panchina tra le due squadre: se dovesse partite Maurizio Sarri, allora Gian Piero Gasperini potrebbe diventare il suo erede a Fuorigrotta. Per ora la possibilità è bassa ma, secondo Tuttosport, potrebbero crescere le percentuali nelle prossime settimane. Marco Giampaolo della Sampdoria e Unai Emery del Paris Saint Germain rimangono due alternative valide a Sarri, se quest’ultimo andasse via, ma attenzione anche alla pista Gasperini. Pare che per l’ex genoano l’avventura all’Atalanta sia vicina a un bivio.

Gasp vorrebbe guardarsi attorno, sa che piace a qualche squadra e che potrebbe essere una delle ultime possibilità in carriera per finire in una grande squadra. A Bergamo lo amano, ma ci sarà un confronto con la dirigenza a fine stagione per valutare come muoversi. Sta di fatto che Gasperini potrebbe essere una mina vagante nel prossimo mercato delle panchine e a Napoli hanno drizzato le antenne. Sono solo voci, ma cominciano a girare con una certa frequenza. Il Napoli fatica sempre contro l’Atalanta di Gasperini, chissà che questo non abbia fatto pendere l’ago della bilancia in favore del nerazzurro.