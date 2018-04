Per Dybala Juventus-Napoli in bilico: Allegri pensa a Mandzukic. Le ultimissime notizie di formazione dal big match che può valere lo Scudetto

Se Maurizio Sarri ha dei dubbi su Dries Mertens, Massimiliano Allegri non è da meno. Anche il tecnico della Juventus si sta ponendo seri interrogativi in vista della partita con il Napoli, potrebbe dar vita a una mossa a sorpresa e lasciar fuori uno dei campioni in rosa. Si tratta di Paulo Dybala, che non è nel pieno della sua forma e sta patendo anche le critiche arrivate dopo la partita dell’infrasettimanale. I numeri parlano per l’argentino: a Crotone, per la prima volta nel 2017-18, non ha mai tirato in porta. Era successo solo altre sei volte in maglia Juventus, ma sempre quando era subentrato e aveva giocato pochi minuti.

Dybala rischia il posto perché Mario Mandzukic scalpita. La prestazione del Bernabeu è ancora sotto gli occhi di tutti, ma il croato ha giocato benissimo anche contro la Sampdoria nella sfida subito successiva. Rinunciare a Manduzkic sarebbe come rinunciare a Milik, sono entrambi decisivi in questo momento anche se non partono da titolari. Dybala, però, rimane il favorito per una maglia in attacco dal primo minuto nonostante il suo rendimento sia in calo. Allegri scioglierà le riserve solo in extremis, i tifosi della Juventus stiano attenti: la sorpresa in formazione è dietro l’angolo.