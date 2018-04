Juventus-Napoli, Allegri lascia Dybala in panchina?

Massimiliano Allegri pensa di sacrificare Dybala nella gara più importante della stagione: Juventus-Napoli

Non c’è dubbio che Juventus-Napoli sia la sfida più importante del campionato. E può sembrare quanto meno paradossale che nella gara decisiva della Serie A venga lasciato in panchina uno dei giocatori più decisivi del torneo: Paulo Dybala. Stando a quanto riferito da Sky Sport, però, Massimiliano Allegri starebbe valutando proprio questa soluzione.

Un’ipotesi, quella accarezzata dal tecnico livornese in queste ore, da attribuire soltanto parzialmente ad un discorso “medico”, visto che Dybala è alle prese con una botta rimediata ieri a Crotone. Nelle idee del mister bianconero, infatti, rinunciare a Dybala potrebbe garantire un miglior assetto tattico, almeno in partenza, da opporre alla macchina di Sarri. A gara in corso, sempre che Dybala recuperi pienamente, ecco che il discorso cambierebbe, con l’argentino fresco e in grado di far saltare gli schemi.