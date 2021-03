Gasperini: «Eliminazione preventivabile. Ora ripartiamo subito» – VIDEO

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole

ELIMINAZIONE – «L’esperienza della Champions League è stata positiva, molto più dell’anno scorso. Siamo rammaricati per gli episodi che ci sono stati in entrambe le partite e la nostra incapacità di esprimerci come spesso riusciamo a fare. Ora ci sarà il campionato con una volata finale e poi c’è la Coppa Italia. Da domani ripartiremo».