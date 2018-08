Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così della possibilità di rinviare la prima giornata di campionato dopo la tragedia di Genova

Al termine del match vinto contro l’Hapoel Haifa, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: «Con la prima giornata di campionato in vista, non era semplice. Anche la prossima settimana sarà importante per il prosieguo della stagione. Devo dire bravi ai ragazzi per l’impegno, nella ripresa abbiamo giocato meglio e abbiamo segnato due reti. Zapata? Il gol fa morale. Sta crescendo, ma ci vuole un po’ per ambientarsi. Stop al campionato? Quando succedono cose del genere, e ne sono accadute altre, non si sa mai qual è la cosa giusta da fare. In questi casi non critico alcuna decisione, ciò che sarà deciso andrà bene».