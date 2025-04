Juventus, Gatti scalpita: «Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C’è questa frattura, sto cercando di rientrare. Classifica? Ecco il nostro obiettivo»

Federico Gatti ha parlato e annunciato quando dovrebbe tornare in campo e quale sarà l’obiettivo della Juventus

Federico Gatti, difensore della Juve ha parlato a margine dell’evento Inside the Sport organizzato dall’USSI a Coverciano. Ecco le dichiarazioni del centrale bianconero:

RIENTRO IN CAMPO – «Fosse per me non sarei neanche uscito dal campo! C’è questa frattura, sto cercando di rientrare prima possibile. Martedì dovrei riprendere a correre, ma vediamo. Ora è la parte più importante della stagione».

QUARTO POSTO OBIETTIVO MINIMO – «Il 4° posto è l’obiettivo minimo, bisogna centrarlo in tutti i modi. Avremo due partite durissime fuori casa e da lì arriverà tanto del nostro futuro. Dobbiamo portarci a casa la qualificazione in Champions».

INSODDISFAZIONE PER I RISULTATI – «L’obiettivo è vincere ogni partita e competizione, l’ho respirato da quando sono arrivato alla Juventus. Non si può essere contenti di questi risultati, facciamoci tutti un esame di coscienza, mi ci metto io per primo. Ma dalla mia vita ho imparato che le difficoltà aiutano per il futuro e mi auguro che sia anche questo il caso».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI GATTI SU JUVENTUSNEWS24