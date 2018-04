Gennaro Gattuso, alla vigilia di Bologna-Milan, ha parlato di quanto accaduto contro il Benevento per poi proiettarsi sulle ultime 4 partite di campionato

La sconfitta casalinga, subita per mano del Benevento, ha lasciato il segno nel Milan e mister Gattuso sa che bisogna ripartire da lì per invertire il trend: «Dopo aver perso con il Benevento abbiamo toccato il fondo. Ora assumiamoci le nostre responsabilità. Non era giusto concedere giorni liberi alla squadra. Nemmeno a me, nonostante avessi in programma due giorni di vacanza in Spagna con la mia famiglia. Ho strappato i biglietti e ho soggiornato qui per lavorare con i miei ragazzi».

Quindi il focus del tecnico del Milan si sposta sull’atteggiamento collettivo: «Per mesi vi ho detto che se questa squadra non gioca in un certo modo, soffre contro qualsiasi avversario. Quando abbiamo giocato con umiltà abbiamo sempre fatto grandi cose. Non dobbiamo adattarci ai nostri avversari. Dobbiamo solo giocare il nostro calcio e farlo come squadra. Le nostre individualità non possono improvvisare: non funziona in questo modo». Poi attacca l’opinione pubblica: «Quando vincevamo eravamo tutti bellissimi, adesso siamo dei mostri. Io posso sedermi qui e lamentarmi ma non funziona così. Abbiamo il dovere di rispondere sul campo». Per poi chiosare: «Il problema è che, ora, non abbiamo il tempo per pensare, o di girovagare e fare esperimenti. Siamo nel bel mezzo della lotta, non possiamo mollare la presa».