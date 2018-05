Il Milan potrebbe cambiare allenatore in caso di mancata qualificazione in Europa League. Via Gattuso: in arrivo Sarri. Piace anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli

«Mi sento tutti i giorni in discussione, vengo giudicato per quello che faccio» ha detto Rino Gattuso dopo la pesante sconfitta del suo Milan contro la Juventus in finale di Coppa Italia. Un 4-0 che fa male e che potrebbe lasciare strascichi in casa rossonera. Il Milan ora deve ottenere il sesto posto per evitare i preliminari di Europa League e in caso di settimo posto o addirittura in caso di mancata conquista di un piazzamento europeo, i rossoneri potrebbero pensare al clamoroso ribaltone finale.

Bisogna ricordare infatti che Maurizio Sarri, vicino al Milan qualche anno fa, potrebbe lasciare Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto capire che non c’è ancora intesa tra le parti per il rinnovo e il Milan sta seriamente pensando al tecnico toscano per il rilancio. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero strappare Maurizio Sarri al Napoli, puntando anche su Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo. Gattuso ovviamente ha un contratto appena rinnovato che lo blinda, ma gli effetti di una mancata Europa potrebbero essere imprevedibili…