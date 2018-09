Le 5 giornate di Gattuso: così il Milan può diventare l’anti Juve

Il Milan di Rino Gattuso può sfruttare il calendario per candidarsi al ruolo di antagonista della Vecchia Signora

Cagliari, Atalanta, Empoli, Sassuolo, Chievo Verona e poi il derby. Il calendario può aiutare Rino Gattuso nel secondo mini-ciclo che porterà alla sosta di ottobre e al derby in programma il 21 ottobre prossimo. Il Milan è atteso da 5 sfide alla portata, almeno sulla carta, e il tecnico rossonero potrebbe sfruttare il calendario a proprio favore per aumentare l’autostima del gruppo, far crescere in loro una nuova consapevolezza per puntare poi a diventare la vera anti Juve. Guai a dirlo ad alta voce, equivale a passare sotto ad una scala o ad attraversare dopo il passaggio di un gatto nero.

Il Milan lavora in silenzio, a fari spenti e vuole evitare proclami. Dopo il ko di Napoli e la vittoria in extremis sulla Roma, arriva un calendario, almeno sulla carta, in discesa: i rossonero hanno le potenzialità, e devono avere l’ambizione, di conquistare 15 punti su 15. Un ruolino di marcia importante permetterebbe a Rino Gattuso di dare una sostanziale svolta all’annata. Il derby a ottobre poi darà le prime risposte importanti ma prima ci sono 5 giornate importanti per rinforzare anima, gambe, cuore e autostima.