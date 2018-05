Per Gattuso Montella non è un rivale, ma una domanda sull’Aeroplanino lo ha comunque innervosito dopo la finale di Coppa Italia Juventus-Milan: ecco il video

Il Milan ha perso malamente la finale di Coppa Italia contro la Juventus. A Roma il Diavolo ha preso quattro gol e ha giocato un secondo tempo da incubo, deludendo il suo mister Gennaro Gattuso. Logico pensare, dunque, che il tecnico del Milan si sia presentato abbastanza su di giri in conferenza stampa. Aveva appena perso quattro a zero con i rivali storici, non era nelle migliori condizioni caratteriali possibili. Ma una domanda su Montella pare aver peggiorato tutto.

Un giornalista gli ha chiesto un parere su Montella e Gattuso ha sbottato, prima dell’intervento risolutore del capo della comunicazione Guadagnini: «Ma come, io ho appena preso quattro pappine, sono in fiamme dentro e mi chiedete di Montella!». Dai video si nota come il nervosismo in Gattuso sia crescente. Gattuso è arrivato al Milan in estate ed è stato chiamato in prima squadra dopo l’esonero di Montella. Tra i due corre buon sangue, ma evidentemente la domanda – che c’entrava veramente poco con la partita – non è stata troppo gradita.

Rino Gattuso è semplicemente stupendo pic.twitter.com/Bs9APhdbfC — Dude (@TheDudeHTTR) 9 maggio 2018